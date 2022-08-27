السجن المشدد 6 سنوات لمدرس تحرش بطالبة فى حدائق الأهرام

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم محمد حسين، وعضوية المستشارين رجب عبد العظيم عبد اللطيف وهبة وأحمد فاروق عبد الحميد عمار، في أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة ثانوى بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

كانت قد أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المدرس المتهم بالتحرش بطالبة إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام، رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من قبل إحدى السيدات تتهم فيه مدرسًا بالتحرش بابنتها أثناء درس خصوصي بمنطقة حدائق الأهرام، وتم القبض على المتهم وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وأدلى باعترافاته أمام النيابة العامة التي شرعت في سؤاله فأجاب بأنه يدعى "خ"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، ويعمل موظفًا ببنك الدم في الفترة الصباحية ومدرسًا خصوصيًا في الفترة المسائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة: التحرش بالطالبة المجني عليها "سلمى" وهتك عرضها في 11 أبريل الماضي، وكان ذلك بالقوة، حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطة عليها، بأن استغل وجود الفتاة حال تلقينها مادة دراسية في مسكنها، وباغتها بأن استطالت يده إلى أماكن من جسدها "يدها وساقها"، فأخل بذلك بحيائها إخلالًا جسيمًا على النحو المبين بالتحقيقات.