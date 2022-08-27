السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية

طعن
طعن
ads

أصيبت ربة منزل في الشرقية بطعنة نافذة بالبطن على يد زوجها بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول "أسماء. ا" 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص ارتكاب "سالم ع "، 37 عاما، عامل زوج المجني عليها، الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على أثرها سكينا من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنة نافذة في البطن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسى الذى رحل عنا اليوم؟

من هى الفتاة زينة المرعبى التى توفت مع الفنان جورج الراسى فى الحادث؟

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

جاهزة الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

السجن المشدد 6 سنوات لمدرس تحرش بطالبة فى حدائق الأهرام

ميعاد نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«البحر» ليس مصيفًا وزيًا ولكنه حضارة وثقافة

علي سعدة

الضمير

ياسمين الخطيب

عبد الله رشدى.. فقيه الكراهية ودورات المياه

أحمد الصغير

حقيقة أشهر وأنجح أكاذيب جماعة الإخوان.. دورهم فى حرب فلسطين!

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمحليات

صفاء النجار

«البومة العمياء» رثاء الكاتب لنفسه

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بالإفراج عن جثامين الشهداء

فلسطين: لن نسمح بالتعامل مع الأسرى فى سجون الاحتلال بطريقة غير إنسانية

القائمة بأعمال سفارة إسرائيل فى تركيا: تبادل السفراء يتم خلال أسابيع