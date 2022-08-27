زوج يطعن زوجته بالسكين فى الشرقية

أصيبت ربة منزل في الشرقية بطعنة نافذة بالبطن على يد زوجها بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة مستشفى ههيا المركزى، بوصول "أسماء. ا" 33 عاما ربة منزل مقيمة دائرة مركز شرطة ههيا، مصابة بطعنة نافذة بالبطن، وحالتها مستقرة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص ارتكاب "سالم ع "، 37 عاما، عامل زوج المجني عليها، الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية، استل على أثرها سكينا من المطبخ وتعدى عليها محدثا إصابتها بطعنة نافذة في البطن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة.