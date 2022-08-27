السجن المشدد 15 سنة لـ4 أشخاص بتهمة قتل شاب فى مصر الجديدة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى، بالسجن المشدد 15 سنة، على 4 عاطلين، وذلك بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، على خلفية خلافات بينهم.

وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة الصادر ضد الجناة، تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخر، على أثر خلاف بين المتهم الأول ووالد المجني عليه، حيث تبين من خلال التحقيقات أن أحد المتهمين قام بطعن المجنى عليه فى عنقه، مستخدمًا سلاحًا أبيض، ما أفقده توازنه وسقط على الأرض غارقًا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول نشبت بينه وبين الشاب القتيل مشادة كلامية إثر خلافات بينهما، فقرر المتهم التخلص من الضحية، فاستعان بأشخاص آخرين من أصدقائه، وأحرزوا أسلحة بيضاء، وتوجهوا إلى منزل القتيل، وما أن رأوه حتى انهالوا عليه بالاعتداء بالأسلحة البيضاء، حتى أردوه قتيلًا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع شخص قتيلًا وآخر فى حالة خطيرة، بسبب اعتداء 4 أشخاص عليهما بأسلحة بيضاء على خلفية خلافات بينهم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم عمل التحريات اللازمة، وتم التوصل إلى الجناة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتي قضت عليهم بالسجن المشدد.