وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة

زار الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مصابى العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء ويخضعون للعلاج حاليًا بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبري القبة والمعادي.

واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كل الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكل الأبطال.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى أن ما يقدمونه من بطولات وتضحيات فى التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلًا بعد جيل ومبعث فخر واعتزاز لكل المصريين.

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية

وأكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدًا فى الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن فى مختلف ربوعه، وأن القوات المسلحة ستواصل مهمتها فى القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون من أجل تطهير أرض سيناء الحبيبة من خطر الإرهاب، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء.

وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الحربية

من جهتهم، قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.