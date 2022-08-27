«لكمات وعصابات ملثمة».. سلاح النساء لتأديب الأزواج

انتشرت، خلال الأعوام الماضية، قضايا تعدي الزوجات على أزواجهن بالضرب، بسبب خلافات عائلية بينهم، وانتهت بتحرير محاضر بينهم وتوجيه اتهامات بالسب والقذف بالألفاظ والتعدي بالضرب.

وخلال التقرير التالي نرصد بعض الحالات التي تعدت فيها زوجة بالضرب على زوجها بسبب المشاكل الأسرية.

آخر تلك القضايا كانت اليومين الماضيين، عندما كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

قالت الوزارة: "عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على مواطن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة".

وأضافت: "أمكن تحديد شخص المجني عليه المعنى بمقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- محكوم عليه في قضيتين- تبديد- وتبين قيام والدة زوجته، وزوج شقيقته- له معلومات جنائية- مقيمان بمنطقة مدينة نصر بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي بسبب حضوره لمسكن الأولى لأصطحاب زوجته لمحاولة الصلح بينهما لوجود خلافات زوجية، مما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات".

وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه الثاني وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانوني".

سيدة تستأجر بلطيجة لزوجها بالبساتين

وفي أغسطس الماضي شهدت منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، واقعة، بعدما أقدمت سيدة على استدراج زوجها والاعتداء عليه بالاشتراك مع عصابة ملثمة وبلطجية، وسرقة سيارته وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقوة، وفروا هاربين.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من "محمد حمدي"، 30 سنة، رجل أعمال، ومقيم بكورنيش حدائق حلوان، مفاده قيام زوجته وتدعى "سهيلة السيد محمد"،23 سنة، باستدراجه بحجة رؤية أطفاله، بسبب خلافات بينهما، والاعتداء عليه بالاشتراك مع عصابة ملثمة وسرقة سيارته وإجباره على توقيع إيصال أمانة.

وتكثف مباحث قسم شرطة البساتين من جهودها لكشف وملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14934 لسنة 2020.

زوجة تعتدي على زوجها بالضرب حتى الموت

وفي يونيو من العام الماضي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على ربة منزل تعدت على زوجها بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع .ح"، 38 سنة، إثر إصابته بلكمات في الرأس والوجه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بسبب خلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.