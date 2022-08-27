السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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تحقيقات ومتابعات

اقتراب الذروة على النهاية فى شواطئ عروس البحر المتوسط

شواطئ اسكندرية
شواطئ اسكندرية
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مع اقتراب نهاية شهر أغسطس تبدأ نسب إشغال الشواطئ في الانخفاض مقارنة بالأسابيع السابقة، وذلك لتجهيز الأسر للجامعات والمدارس تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتشهد شواطئ عروس البحر المتوسط إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف على مختلف شواطئ في القطاعين الشرقي والغربي، للاستمتاع بالإجازات الصيفية.

وتنعش رحلات اليوم الواحد من المحافظات المجاورة الإقبال على شواطئ الإسكندرية لتكون من العائلات أو الأصدقاء، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 100% في معظم الأيام.

وتنقسم فئات الشواطئ إلى ثلاث، المجانية أو الخدمة لمن يطلبها وهي مجانية، والشواطئ المميزة مقابل 10 جنيهات والشواطئ السياحية مقابل 15 جنيهًا، لتشهد الأجواء نسمة لطيفة وموجة خفيفة وطقسًا رائعًا واستقرارًا في حالة البحر تجعل ممارسة السباحة بحرية تامة.

أما القطاع الغربي فحالة البحر غير مستقرة اليوم نسبيًا وتم رفع الراية الصفراء والتي تسمح بنزول البحر والسباحة، ولكن مع توخي الحذر واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.

وتتعدد الرايات على شواطئ الإسكندرية إلى 3 ألوان الأحمر والأخضر والأصفر؛ ليكون لكل منها معنى ودلالة إرشادية للمصطافين.

فالراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيًا وتسمح بالنزول، ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

والراية الخضراء تعني أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه ومتاحة لكل المصطافين دون اجتياز حدود البحر المسموحة.

والراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيًا، ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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