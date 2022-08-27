القوات البحرية تنفذ تدريبًا عابرًا مع البحريتين الأمريكية والإسبانية

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبا عابرا مع سفن تابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية التي استمرت عدة أيام.

واشترك في التدريب الفرقاطة المصرية "الفاتح" والمدمرة الأمريكية "USS Forrest Sherman" والفرقاطة الإسبانية "ESPS Almirante Juan De Borbon"، حيث بدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

وتضمن التـدريب مجموعـة من الأنشطة القتاليـة البحريـة المختلفـة، منها تبادل صـور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحـري المشترك لتحديد أماكن لتهديدات السطحية والجوية، والتدريب على العـمـل المتجانس ضـمـن قـوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري إلى جانب مجابهة التهديدات التي قـد تـؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة.

وأظهر التدريب مـدى كفـاءة ومهارة أطقم القوات البحرية الثلاث في تنفيذ المهام التي تكلف بها.

تأتى تلـك التـدريبات في إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والتي تتمتـع بـخـبرات كبيرة في هـذه المجـالات مما يساهم بدعم الأمن البحري والاستقرار.