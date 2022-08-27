السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بالرابط والخطوات.. موعد بداية وانتهاء تسجيل تقليل الاغتراب 2022

التنسيق
التنسيق
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يحين الحديث عن تقليل الاغتراب كالعادة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ومراحل التنسيق وذلك لرغبة الطلاب في التواجد داخل كليات قريبة من محل سكنهم والالتحاق بكليات مناظرة وغير مناظرة للكليات التي ظهرت لهم في نتيجة التنسيق.

موعد بداية وانتهاء تسجيل تقليل الاغتراب 2022

وفي هذا السياق تتيح وزارة التعليم العالي فتح باب تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر للطلبة في حدود النسبة المقررة 10%، حيث يبدأ اليوم السبت ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ويمكن دخوله عبر الرابط التــــــــــــالي.

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. وآخر موعد لتسجيل الطلبات

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تقليل الاغتراب 2022

وفيما يلي تستعرض «دستور» رابط تقليل الاغتراب الذي تتيحه بوابة الحكومة المصرية ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

رابط تقليل الاغتراب 2022

ويمكن للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب الدخول على رابط تقليل الاغتراب من هنا.

شروط تقليل الاغتراب 2022

وفيما يلي أبرز الشروط الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الاغتراب، وفقًا لما ذكره المجلس الأعلى للجامعات في بيان له:

- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها أبرزها اجتياز اختبار القدرات.

ضوابط تقليل الاغتراب

  1. لا توجد تحويلات ورقية.
  2. تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية.

ومن تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة يمكنه التحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه.

عند التحويل تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، ويكون التقديم للتحويل وتقليل الاغتراب لمرة واحدة، وفقَا لقواعد التوزيع الجغرافي. 

طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

يذكر أن وزارة التعليم العالي، أعلنت أنّ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الثانية، بلغ في الشعبة العلمية نحو 183 ألفًا و983 طالبًا وطالبة، ووصل عدد الطلاب في الشعبة الأدبية 353 ألفًا و39، بإجمالي عدد الطلاب 216 ألفًا و 485.

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رئيس التحرير

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