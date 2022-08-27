وزير التعليم العالي يتفقد جامعة المنوفية الأهلية الجديدة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة المنوفية الأهلية، صباح اليوم السبت، برفقة الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اوطمأن الوزير على استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها فى أكتوبر المقبل، مشيدًا بالتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة، مؤكدًا أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء الجامعة بسرعة غير مسبوقة وبدعم كامل من القيادة السياسية، وهو ما جعل الحلم يتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن البرامج الدراسية التي ستُقدمها جامعة المنوفية الأهلية تهدف إلى مواكبة مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، مؤكدًا على قيام سيادته بعدة جولات تفقدية وميدانية للجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 18 فدانًا، وتصل تكلفة إنشاءاتها وتجهيزاتها إلى قرابة 3 مليار جنيه، ومُصممة على أحدث مستوى معماري، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم مبنى رئيسي به المكاتب الرئيسية، وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات، ومسرح، وقاعة مجلس الجامعة، وجميع القاعات مُجهزة بأحدث التقنيات الفنية والصوتية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت مجهزة بأحدث الأجهزة، وتشمل (مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، مبنى المعامل)، فضلاً عن منطقة ترفيهية وكافتيريا.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية ستبدأ فى أكتوبر القادم ببرنامجين هما: تخطيط وتشييد المدن الذكية بكلية الهندسة، وبرنامج إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الجامعة تضم (15) كلية هي (الطب والجراحة - طب وجراحة الأسنان - العلاج الطبيعي –الصيدلة – تكنولوجيا العلوم الصحية – التمريض – الهندسة –الحاسوب والذكاء الاصطناعي – العلوم الأساسية – العلوم الزراعية – الطب البيطري – الغذاء والصناعات الغذائية – الفنون والتصميم – العلوم الإنسانية والاجتماعية – الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بقدرة استيعابية للجامعة تصل إلى 9500 طالب تقريبًا.

وذكر أن الجامعة ستقدم 20 برنامجًا، وتشمل (الطب والجراحة – طب وجراحة الأسنان – العلاج الطبيعي – دكتور الصيدلة – الأشعة والتصوير الطبي - تكنولوجيا المختبرات الطبية - علوم التمريض، كما يضم عدد (3) مسارات "مسار الرعاية التمريضية الطارئة - مسار توليد القبالة - مسار توليد حديثي الولادة" - هندسة الطاقة - تخطيط وتشييد المدن الذكية - هندسة المواد وإدارة التصنيع - هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة الحاسوب ويشمل عدد (3) مسارات "الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - الأمن السيبراني" - الواقع الافتراضي وبرمجة الألعاب - إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة - التكنولوجيا الحيوية الجزئية - الهندسة الزراعية والنظم الحيوية - تكنولوجيا الأغذية والألبان - التصميم الداخلي والديكور - الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية - إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.