السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

«تضامن النواب» تثمن بدء تطبيق حزمة الحماية الاستثنائية مطلع سبتمبر

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير
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ثمن المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف المير، في بيان له، اليوم، أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها وحمايتهم من ارتفاع أسعار بعض السلع.

وأشاد النائب بتدبير الحكومة للموارد المالية وإنهاء جميع الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يحرص على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.

وأكد المهندس حسن المير الأهمية الكبيرة لكل البنود الخاصة بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى تتضمن زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ8 ملايين و110 آلاف بطاقة تضم نحو 9.1 مليون أسرة يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين.

وأشاد أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، في هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامجي "تكافل وكرامة".

وثمن المهندس حسن المير دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي سيوفر الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي تحصل عليه الأسر المضافة، معتبراً هذا الدور بمثابة تطبيق لمبدأ التكافل المجتمعي فى أروع صوره.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سبتمبر الدولة المصرية حياة كريمه

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