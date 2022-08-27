السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

برلماني يشيد بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في المشروعات العامة

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد
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أشاد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة الحكومة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وطرح الفرص المتاحة أمام المستثمرين لضمان الإدارة المُثلى للمشروعات وتحقيق مردود اقتصادي.

وقال «أبو زيد»، في بيانٍ له، اليوم، إنه أن على الحكومة، في ظل القيادة الجديدة لقطاع الأعمال، العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات شركات قطاع الأعمال والأصول المملوكة لها، لافتًا إلى أن خطة التطوير وإعادة الهيكلة في ظل الشراكة مع القطاع الخاص أمر مهم وضروري، وعلى  الحكومة بوضع خطة لتحقيق هذا الأمر.

وأضافت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، يجب إتباع المراحل الأساسية لتطوير شركات قطاع الأعمال، من خلال تحليل المعوقات التي تواجه الشركات، ومواطن القوة الخارجية والتحديات، والضعف، والمخاطر.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ضرورة تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام لتعظيمها، مع وضع استراتيجية تشمل وضع خطة تسويقية مركزية، لإصلاح عدد الشركات، حتى يمكن الارتقاء بعوائدها سواء الخاسرة منها أو الرابحة.

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة مجلس النواب الحكومة القطاع الخاص

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