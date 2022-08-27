السبت 27 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

ملياردير هندى يشترى منزلا لابنه الأصغر فى دبى بـ80 مليون دولار

الملياردير الهندي
الملياردير الهندي موكيش أمباني
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اشترى الملياردير الهندي موكيش أمباني، فيلا على شاطئ البحر في دبي بقيمة 80 مليون دولار، في صفقة عقارية سكنية تعتبر الأكبر في المدينة، حسب بلومبيرغ .

 

وتم شراء العقار الواقع في جزيرة نخلة الجميرا في وقت سابق عام 2022 لصالح نجل أمباني الأصغر أنانت، وفقا لما قاله شخص طلب عدم ذكر اسمه لأن الصفقة خاصة.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القصر الواقع بجانب الشاطئ يقع في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي على شكل نخلة ويحتوي على 10 غرف نوم ومنتجع صحي خاص ومسابح داخلية وخارجية، دون أن تذكر اسم المشتري.

 

وتبلغ ثروة أمبابي البالغ من العمر 65 عاماً حوالي 93.3 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويحتل المركز الحادي عشر في قائمة أغنى أغنياء العالم، حيث يعمل في مجالات تشمل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.

رئيس التحرير

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