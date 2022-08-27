السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

العراق.. مقتل عسكرى بانفجار استهدف دورية للجيش

انفجار
انفجار
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أفاد مصدر أمني عراقي في ديالي يوم الجمعة، بأن عنصرا من الجيش قتل وأصيب اثنان آخران بانفجار استهدف دورية عسكرية جنوب غرب بعقوبة.

 

ووفق تصريح لمصدر لوكالة "شفق نيوز" قال إن "جنديا سقط ضحية وأصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية في منطقة (البيجات) بين ناحيتي بهرز وكنعان 20 كم جنوب غرب بعقوبة".

 

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وأخلت الضحية والمصابين فيما شنت قوة أخرى حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

 

وتعد مناطق جنوبي ناحيتي بهرز ونعان معاقل ساخنة لبؤر "داعش" المتخفية وتشهد حوادث أمنية بين الحين والآخر.

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