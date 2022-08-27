السبت 27 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

السودان: إنقاذ 27 مواطنًا سودانيًا على الحدود مع ليبيا

عملية الإنقاذ
عملية الإنقاذ
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نجحت القوات المشتركة السودانية الليبية بمدينة "دنقلا" في إنقاذ 27 مواطنا سودانيا في الصحراء على حدود الولاية الشمالية مع دولة ليبيا، تحركوا من منطقة "الملاحة" بولاية شمال دارفور إلى دولة ليبيا بواسطة سيارتين (هجرة غير شرعية).

 

وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا العقيد ركن علي محمد طه سعيد -في تصريح أن من بين الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى مستشفى دنقلا العسكري 10 أطفال و7 نساء و10 رجال.


وأشار إلى وفاة رجلين وسيدة إثر انقلاب السيارتين، مضيفاً أن جميع الأطفال بخير وصحة تامة، بينما تتم حاليا إجراءات الفحوصات الطبية والصحية والإسعافات اللازمة للمصابين.


وقال العقيد ركن علي محمد طه سعيد إن القوات المشتركة السودانية الليبية ستظل يقظة وحريصة على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب بكافة أنواعه وأشكاله، بجانب الدور الكبير الذي تقوم به في تأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة، محذرا من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع.

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