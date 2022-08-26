الجمعة 26 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بكفرالشيخ

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
ads

أصيب 12 شخصًا، اليوم، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفرالشيخ - بلطيم»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعاف الأولية والفحوصات الطبية والأشعة المطلوبة داخل قسم الاستقبال.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بإصابة 12 شخصًا بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم، وذلك بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «نور أحمد محمد، عام، ودينا السيد عمر 28 سنة، وحور أحمد محمد، 3 سنوات، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب، 9 سنوات، وداليا محمود فراج، 33 سنة، وبسملة محمد عبدالوهاب، 3 سنوات، ووفاء محمد عبدالوهاب، 6 سنوات، وأحمد إبراهيم الدسوقي، 35 سنة»، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات، وجميعهم من قرية سبرباي بمحافظة الغربية.

وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، كما جرى نقل 3 آخرين عن طريق الأهالي، وتجرى لهم الإسعافات اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بكفرالشيخ

الكهرباء: خطط المشروعات الجديدة بها مرونة بما يناسب احتياجات القطاع

العثور على جثة مُسن وسط حديقة عامة فى العاشر من رمضان

مطالب الشراقوة من الحوار الوطنى: تحفيز الاستثمار.. ودعم الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمحليات

صفاء النجار

«البومة العمياء» رثاء الكاتب لنفسه

مؤمن المحمدي

عبدالسلام ومديحة

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 24 بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

أول زيارة لـ«القيادة المركزية».. ملفات وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا

إصابة مدنيين اثنين فى غارات إسرائيلية على غرب سوريا