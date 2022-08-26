إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بكفرالشيخ

أصيب 12 شخصًا، اليوم، بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على رافد الطريق الدولي الساحلي «كفرالشيخ - بلطيم»، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى الإسعاف الأولية والفحوصات الطبية والأشعة المطلوبة داخل قسم الاستقبال.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بإصابة 12 شخصًا بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم، وذلك بمنطقة جزيرة الورد بعد بورصة أسماك الرياض.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «نور أحمد محمد، عام، ودينا السيد عمر 28 سنة، وحور أحمد محمد، 3 سنوات، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب، 9 سنوات، وداليا محمود فراج، 33 سنة، وبسملة محمد عبدالوهاب، 3 سنوات، ووفاء محمد عبدالوهاب، 6 سنوات، وأحمد إبراهيم الدسوقي، 35 سنة»، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات، وجميعهم من قرية سبرباي بمحافظة الغربية.

وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم، كما جرى نقل 3 آخرين عن طريق الأهالي، وتجرى لهم الإسعافات اللازمة.