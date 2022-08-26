الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة مُسن وسط حديقة عامة فى العاشر من رمضان

جثة
جثة
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طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة مسن متوفيًا داخل حديقة عامة بالقرب من أحد الفنادق المعروفة وسط ميدان الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان لكشف ملابسات الحادث، كما ندبت خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مُسن وسط حديقة عامة أمام فندق وسط منطقة الأردنية التابعة لنطاق ودائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان على الفور.

وبالانتقال والفحص تببين من التحريات الأولية العثور على جثة شخص مُسن متوفيًا وسط حديقة عامة في الجهة المقابلة للفندق الموجود وسط منطقة الأردنية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تم تحرير محضر بالواقعة.

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