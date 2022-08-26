بعد جمع 3 ملايين جنيه.. النيابة تأمر بحجز «مستريحة الهرم»

حجزت النيابة العامة، مستريحة الهرم 24 ساعة لحين وصول تحريات مباحث الأموال العامة حول نشاطها الإجرامي في النصب على المواطنين.

كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة قد ألقت القبض على مستريحة الهرم، بعدما قامت بالنصب على أكثر من 8 أشخاص واستولت منهم على 3 ملايين جنيه بحجة تشغيل أموالهم في المستحضرات الطبية، بعد إيهامهم بأنها دكتورة تحاليل.

وكانت تلقت مباحث الأموال العامة بالجيزة، بلاغات من 8 مواطنين، مفادها تعرضهم للنصب علي يد سيدة تدعى "نورهان سعد"، بعد إيهامهم بأنها طبيبة تحاليل، وتقوم بتشغيل أموالهم في الأدوات الطبية، وعقب ذلك استولت على أموالهم ورفضت تسديد الأقساط بالأرباح، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من بلاغات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.