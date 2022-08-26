الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط لصين أثناء سرقة شقة سكنية بحدائق الأهرام

حبس
حبس
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ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على لصين أثناء محاولة سرقة شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بضبط لصين أثناء سرقة شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، وبالانتقال والفحص تبين تمكن الأهالي من ضبط لصين أثناء محاولتهما سرقة أحد الشقق السكنية وجرى اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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