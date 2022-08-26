الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

وزير الشباب والرياضة يصل القليوبية للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، ديوان عام محافظة القليوبية، وكان في استقباله السيد المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، والمستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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تأتي هذه الزيارة للمشاركة فى احتفالات العيد القومى للمحافظة، بمشاركة الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وحضور قيادات الوزارة والمديرية.

ويتضمن برنامج الاحتفال أداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر يعقبه لقاء حوارى مع شباب القليوبية بحضور وزير الشباب والرياضة والسادة الوزراء ومحافظ القليوبية بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

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تأتى مشاركة وزير الشباب والرياضة فى احتفالات العيد القومى لمحافظة القليوبية تأكيدًا للدور الذى تقوم به الوزارة فى المشاركة المجتمعية والتشبيك مع كل مؤسسات الدولة ومشاركة الشباب فى مختلف الفعاليات فى كل أنحاء الجمهورية.

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