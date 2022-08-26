إصابة مدنيين اثنين فى غارات إسرائيلية على غرب سوريا

أصيب مدنيان بجروح، مساء أمس الخميس، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينتي حماة وطرطوس في غرب سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا».

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إن وسائط الدفاع الجوي تصدت حوالي الساعة السابعة والربع مساء الخميس لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس، وتم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس.

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وأكدت «سانا» إصابة مدنيين اثنين جراء الضربات، ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض الأماكن المستهدفة.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع لميليشيات تابعة لإيران.

وأضاف أن غارات جوية عدة طالت مقرات ومواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية، وجرى تدمير أسلحة وذخائر في المناطق المستهدفة، وسط معلومات عن خسائر بشرية، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن ضابطًا في القوات الجوية السورية اعتبر في عداد المفقودين بعد الغارات الإسرائيلية.

ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في جارتها الشمالية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.