الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

صدمته سيارة.. سقوط سائق «توك توك» في بيارة صرف صحي بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث اصطدام سيارة بمركبة «توك توك»، في إحدى قرى العياط بالجيزة، أسفر عن سقوط السائق ببيارة صرف صحي، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم أحمد الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، وتبيَّن من خلال المعاينة والتحريات اصطدام سيارة بمركبة "توك توك"، مما أسفر عن سقوطه ببيارة صرف صحي وإصابته.

وتم نقل السائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط سائق السيارة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث اصطدام توك توك السائق النيابة المختصة أمن الجيزة

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