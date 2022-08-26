منها ضيق التنفس.. 4 علامات تدل على إصابتك بقصور فى القلب

قالت جمعية القلب الأمريكية إن هناك أعراضا تشمل اضطراب المعدة والأرق يمكن أن يسببها قصور القلب، كما أن هناك أعراضًا مبكرة وخفيفة يمكن أن تكون "نذيرًا" لتفاقم المرض وشيكًا للموت، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية القلب الأمريكية.

ووفقًا لموقع "health"، يحدد التقرير، الذي نشر في المجلة الطبية «سيركوليشن»، أحدث المعلومات حول أعراض قصور القلب، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، بما في ذلك السكتة الدماغية.

- فشل القلب

يحدث فشل القلب عندما لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم والأكسجين إلى الأعضاء الأخرى، ولا يمكن عادةً علاج قصور القلب، ولكن العلاج المبكر يمكن أن يساعد الأشخاص على العيش لفترة أطول مع نوعية حياة أفضل، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث يشمل العلاج الأدوية والنشاط البدني وتقليل الملح في النظام الغذائي.

ويوجد حوالي 6.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من قصور في القلب، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، وهناك عوامل منها تدخين السجائر، وشرب كميات كبيرة من الكحول، وعدم كفاية النشاط البدني، والنظام الغذائي السيئ- الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح أو الدهون أو الكوليسترول- كلها تزيد من خطر الإصابة بقصور القلب، كما أن الحالات الطبية مثل أمراض القلب، والنوبات القلبية السابقة، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، ومرض السكري، تزيد أيضًا من خطر الإصابة به.

- فشل القلب يسبب ضيق التنفس

وقال التقرير إن ضيق التنفس سمة "مميزة" لفشل القلب، وأكدت جمعية القلب الأمريكية أن مشاكل التنفس الحادة مرتبطة بزيادة خطر الوفاة.

وقال التقرير إن الحالات الصحية الأخرى التي تسبب مشاكل في التنفس، مثل اضطراب الانسداد الرئوي المزمن، يمكن أن تحدث مع قصور القلب.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لفشل القلب الشعور عمومًا بالتعب وتورم القدمين أو الساقين أو الكاحلين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وقال تقرير جمعية القلب الأمريكية إن التعب هو أكثر السمات المميزة "المزعجة" لفشل القلب.

- الغثيان من أعراض قصور القلب المبكرة

وقال التقرير إن الأعراض المبكرة لفشل القلب تشمل اضطراب المعدة والغثيان والقيء وفقدان الشهية، كما أن الهزال العضلي نتيجة لفشل القلب يمكن أن يشير إلى أن المرض يتقدم إلى مراحل أكثر تقدمًا.

وأضاف التقرير: "يمكن أن تكون الأعراض المبكرة والخفية أيضًا نذيرًا لتفاقم مرض الكبد الوبائي وشيكة دخول المستشفى أو الوفاة".

- الأرق والاكتئاب والقلق

وجدت المراجعة أن 25% إلى 30% من البالغين المصابين بقصور القلب أبلغوا عن اضطرابات مزاجية- معظمها من الاكتئاب والقلق- بالإضافة إلى الأرق.

يتسبب قصور القلب في الأرق لعدة أسباب:

أولاً- غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقصور القلب من ضيق في التنفس عند الاستلقاء.

ثانيًا- يمكن أن يؤدي أحد الآثار الجانبية لأدوية قصور القلب إلى زيادة التبول أثناء الليل، لأن الدواء يفرز السوائل التي تتراكم في الرئتين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس والأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

- النساء المصابات بفشل القلب أكثر عرضة لاضطراب فى المعدة

وقال التقرير إن النساء المصابات بفشل القلب كن أكثر عرضة من الرجال للإبلاغ عن الغثيان وخفقان القلب واضطراب المعدة والتعرق والتورم والألم والاكتئاب والقلق وتدني نوعية الحياة.