مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 26-8-2022

يبحث القراء يوميًا عن مواقيت الصلاة في مصر، رغبة في الالتزام بمواعيد الصلوات التي فرضها الله على المسلمين 5 مرات يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى باختلاف خطوط الطول التي تتسبب في تغيرات التوقيت بين كل خط طول وغيره، وتنوه دائمًا دار الافتاء المصرية على المسلمين بتحري الأوقات الصحيحة للصلاة، والالتزام بفرق التوقيات بين كل محافظة وأخرى.

مواعيد الصلاة اليوم

وتقدم «الدستور» لقرائها مواقيت الصلاة اليوم في مصر، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 3:56 AM

موعد الشروق 5:27 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:57 AM

موعد صلاة العَصر 3:33 PM

موعد صلاة المَغرب 6:27 PM

موعد صلاة العِشاء 7:48 PM

مواقيت الصلاة في الجيزة

موعد صلاة الفجْر 3:56 AM

موعد الشروق 5:29 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

موعد صلاة العَصر 3:35 PM

موعد صلاة المَغرب 6:29 PM

موعد صلاة العِشاء 7:50 PM

مواقيت الصلاة في الفيوم

موعد صلاة الفجْر 3:59 AM

موعد الشروق 5:30 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

موعد صلاة العَصر 3:34 PM

موعد صلاة المَغرب 6:28 PM

موعد صلاة العِشاء 7:49 PM

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجْر 4:03 AM

موعد الشروق 5:32 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:59 AM

موعد صلاة العَصر 3:31 PM

موعد صلاة المَغرب 6:26 PM

موعد صلاة العِشاء 7:45 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجْر 3:48 AM

موعد الشروق 5:18 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:45 AM

موعد صلاة العَصر 3:18 PM

موعد صلاة المَغرب 6:13 PM

موعد صلاة العِشاء 7:32 PM

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد صلاة الفجْر 3:49 AM

موعد الشروق 5:22 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:53 AM

موعد صلاة العَصر 3:30 PM

موعد صلاة المَغرب 6:24 PM

موعد صلاة العِشاء 7:47 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجْر 4:37 AM

مواعيد الشروق 6:03 AM

موعد صلاة الظُّهْر 12:27 PM

موعد صلاة العَصر 3:55 PM

موعد صلاة المَغرب 6:50 PM

موعد صلاة العِشاء 8:07 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

موعد صلاة الفجْر 3:59 AM

موعد الشروق 5:26 AM

موعد صلاة الظُّهْر 11:52 AM

موعد صلاة العَصر 3:22 PM

موعد صلاة المَغرب 6:17 PM

موعد صلاة العِشاء 7:34 PM