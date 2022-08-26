الجمعة 26 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم درة.. والنجمة تؤكد: فخورة بتكريمى من صرح كبير

جريدة الدستور
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كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا النجمة درة، أثناء حفل تخرج دفعة جديدة من كلية "تكنولوجيا المعلومات"، حيث حرصت الفنانة على مشاركة الطلاب فرحتهم بالتخرج.

وأعربت النجمة درة عن سعادتها بالتكريم من صرح تعليمي عملاق، وهنأت الطلاب قائلة :"ألف مبروك من كل قلبى ومبسوطة بكم، وأقدم التحية لكل أعضاء هيئة التدريس وفخورة بتكريمي من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لأنها صرح عملاق".


ويأتى تكريم النجمة درة بعد مسيرة حافلة من النجاحات في السينما والتلفزيون، حيث استطاعت النجمة فرض نفسها على الساحة العربية بموهبتها الكبيرة وشخصياتها المتعددة فى الدراما والتلفزيون منذ أن طرقت باب الدراما المصرية لتصبح واحدة من أهم النجمات.


وعلى مدى مسيرتها المتنوعة استطاعت درة أن تجعل من شخصياتها معنى وعبرة بتمثيل مقنع وأداء رفيع وإحساس مذهل جذب المشاهد من أول لحظة ظهرت فيها على الشاشة، فكانت ومازالت مثالا حقيقيا للجمال وخفة الروح ومرادفا للأناقة ما جعل الجمهور يتعايش ويتفاعل مع مفردات كل شخصية تقدمها على الشاشة، كما يتفاعل أيضا مع جميع صورها على منصات السوشيال ميديا والتى تعد عنوانا للبهجة والجمال.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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