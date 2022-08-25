الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالوايلي

حريق شقة
حريق شقة
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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم الخميس، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع السيل بمنطقة الوايلي، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران لمحاصرتها ومنع خطر امتدادها للعقارات المجاورة، وتمت السيطرة عليها وإخمادها دون وقوع إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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