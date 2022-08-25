قرعة دورى أبطال أوروبا كاملة.. مواجهات نارية

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى للبطولة.



ليفربول هو وصيف النسخة الماضية، والتي خسر مباراتها النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد على الملعب الأولمبي في العاصمة الفرنسية باريس، واختير هذا الموسم ضمن التصنيف الثاني للبطولة رفقة أندية برشلونة، تشيلسي، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، ريد بول لايبزيج، توتنهام هوتسبير.



وضمت مجموعة ليفربول الفرق الآتية: آياكس أمستردام الهولندي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويخوض كل فريق 6 مباريات خلال هذا الدور؛ وتختتم مبارياته يوم 2 نوفمبر؛ إذ أن دور المجموعات سيلعب بشكل مضغوط هذا الموسم نظرًا لإقامة بطولة كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر، وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 10 يونيو من العام الجاري، في التاسعة مساءً، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة اسطنبول التركية.

وسبق أن حقق ليفربول لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، في ست مرات سابقة كانت آخرها في عام 2019.