الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

قرعة دورى أبطال أوروبا كاملة.. مواجهات نارية

جريدة الدستور
ads

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى للبطولة.


ليفربول هو وصيف النسخة الماضية، والتي خسر مباراتها النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد على الملعب الأولمبي في العاصمة الفرنسية باريس، واختير هذا الموسم ضمن التصنيف الثاني للبطولة رفقة أندية برشلونة، تشيلسي، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، ريد بول لايبزيج، توتنهام هوتسبير.


وضمت مجموعة ليفربول الفرق الآتية: آياكس أمستردام الهولندي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات يوم 6 سبتمبر المقبل، ويخوض كل فريق 6 مباريات خلال هذا الدور؛ وتختتم مبارياته يوم 2 نوفمبر؛ إذ أن دور المجموعات سيلعب بشكل مضغوط هذا الموسم نظرًا لإقامة بطولة كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر، وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري.

 

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 10 يونيو من العام الجاري، في التاسعة مساءً، على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة اسطنبول التركية.

 

وسبق أن حقق ليفربول لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، في ست مرات سابقة كانت آخرها في عام 2019.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

البنك المركزى يلغى الحدود القصوى للإيداع ويرفع حد السحب اليومى بالبنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

ماجد حبته

سرقة تشرشل بعدسة كارش!

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران