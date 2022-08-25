جونسون: مصر تحت قيادة الرئيس السيسى شريك مهم لبريطانيا فى الشرق الأوسط

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ فى ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وقد أشاد السيد الرئيس بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس فى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكدًا سيادته تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، ثمن السيد "جونسون" الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، ومؤكدًا أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس تعد شريكًا مهمًا لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للتنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.