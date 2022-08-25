الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المؤبد لسائق لاتجاره بالمخدرات فى القناطر الخيرية

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي ويصا، رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد لسائق، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن لاتهامه بترويج وتعاطي مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4365 لسنة 2022 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 565 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سامح غ ع"، 32 سنة، سائق، مقيم بشبرا الخيمة، ضبط أثناء ممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وضبط بحوزته عشر قطع لجوهر الحشيش، وتبغ مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات شبرا الخيمة محكمة السجن المؤبد مركز شرطة القناطر الخيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

البنك المركزى يلغى الحدود القصوى للإيداع ويرفع حد السحب اليومى بالبنوك

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

هل أحسنَّا استثمار كنوزنا الأثرية؟

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران