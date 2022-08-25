بدء محاكمة المتهمين برشق أتوبيس جماهير الأهلي بالحجارة 15 سبتمبر المقبل

قال المحامي محمد محمد رشوان، أن محكمة الجنح حددت جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على أتوبيس جماهير النادي الأهلي.

كانت نيابة وادي النطرون، قد قررت إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على حافلة جمهور الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم على ذمة القضية رقم 4139 لسنة 2022 جنح وادي النطرون.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على خمسة أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعي النادي الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيان رسمي قالت من خلاله: " نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة الفريقين الالتزام بالروح الرياضية، وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".