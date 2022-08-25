الخميس 25 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

بدء محاكمة المتهمين برشق أتوبيس جماهير الأهلي بالحجارة 15 سبتمبر المقبل

أتوبيس جماهير الأهلي
أتوبيس جماهير الأهلي
ads

قال المحامي محمد محمد رشوان، أن محكمة الجنح حددت جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء على أتوبيس جماهير النادي الأهلي.

كانت نيابة وادي النطرون، قد قررت إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على حافلة جمهور الأهلي بكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم على ذمة القضية رقم 4139 لسنة 2022 جنح وادي النطرون.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على خمسة أشخاص ألقوا الحجارة على أتوبيس مشجعي النادي الأهلي.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيان رسمي قالت من خلاله: " نمى إلى رابطة الأندية من خلال وسائل الإعلام واقعة بين جماهير الأهلي والإسماعيلي، وتناشد الرابطة الفريقين الالتزام بالروح الرياضية، وتم إبلاغ جميع الجهات المعنية وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة".

محكمة الجنح أتوبيس جماهير النادي الأهلي حافلة جمهور الأهلي نيابة وادي النطرون جماهير الأهلي والإسماعيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات الحكومية برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

من أنت؟.. تداعيات اغتيال ابنة «عقل بوتين المفكر»

حسين دعسة

رؤية ملكية أردنية لمحفزات دعم الزراعة والتواصل لتحقيق الأمن الغذائى

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

مدحت بشاى

لا تطفئوا الروح

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

معارك استخباراتية محتملة.. كيف تعمل إسرائيل فى ملف الاتفاق النووى الإيرانى؟

نتنياهو يتحدث عن الاتفاق مع إيران: فرصة لعودتى وسأمنعها من الطموح النووى

ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلى فى أمريكا؟ زيارة أمنية وسياسية والهدف إيران