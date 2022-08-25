الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات و967 مهاجرًا غير شرعى

قوات حرس الحدود تضبط
قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات
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نجحت قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإحباط العديد من المخططات والمحاولات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وبناءً على معلومات مجموعة مخابرات وأمن حرس الحدود بشأن عزم بعض المهربين تهريب شحنات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر عبر المعابر والأنفاق والأماكن التى يصعب الوصول إليها.

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قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات 

وضيقت قوات حرس الحدود الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم ومهربي الأسلحة والذخائر، حيث نجحت من ضبط 3 أطنان حشيش و3.5 طن بانجو و480 كيلو جرامًا من مخدر الهيدرو الجاف و18 كيلو جرامًا من مخدر الأفيون و850 ألف قرص من مخدر الترامادول.

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قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات 

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 29 بندقية مختلفة الأعيرة و22 خزنة مختلفة الأنواع و2900 طلقة مختلفة الأعيرة و6 تليفونات متصلة بالأقمار الصناعية، و650 جوالًا من الحجارة المخلوطة بالذهب، و35 جهازًا للكشف والتنقيب عن المعادن، و31 مكينة كهرباء، بالإضافة إلى ضبط 2 لودر و89 عربة مختلفة الأنواع، كما جرى اكتشاف 7 فتحات نفق وضبط العديد من البضائع غير الخالصة للرسوم الجمركية، وضبط 967 فردً من مختلف الجنسيات أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية.

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قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات 

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية وحماية أبناء الشعب المصرى من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدد استقرار المجتمع.

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قوات حرس الحدود تضبط 7 أطنان مخدرات 

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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