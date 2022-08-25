الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

4 مصابين إثر انقلاب سيارة أجرة بنجع حمادي

جريدة الدستور
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أُصيب ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة" كبود" بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة" كبود" بقرية السلامية، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص.

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتيِّ إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

ودفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة، لرفع السيارة من على الطريق، لإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة قرية السلامية مركز نجع حمادي شمال قنا

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