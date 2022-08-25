الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بالأسماء.. مصرع 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم
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لقى 3 شباب مصرعهم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق صان الحجر – أولاد صقر بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين في طريق صان الحجر – أولاد صقر، أمام المزرعة السمكية بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين الدراجات البخارية بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع كلًا من: جمال عبدالحليم عبدالغفار، علي عبدالرزاق علي عبدالرزاق قلقل، وأحمد علي حسين، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز صان الحجر.

وجرى نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى صان الحجر المركزي، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

حادث تصادم طريق صان الحجر أولاد صقر بالشرقية

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