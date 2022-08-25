البنتاجون يعلق على تبادل النيران مع جماعات متحالفة مع إيران فى سوريا

علق البنتاجون على تبادل النيران بين الجيش الأمريكي و جماعات متحالفة مع إيران في دير الزور بشمال شرق سوريا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد مع إيران.

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان له: "نحن نراقب الوضع عن كثب".

وأضاف: "لدينا مجموعة كاملة من القدرات للتخفيف من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف (الدولي) من الهجمات".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا والدفاع عنه".