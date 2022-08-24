الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

غياب الكبار.. قائمة الزمالك لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية .

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – محمد طارق – محمد حمدي – أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام “بيسو” – محمد خضري – أحمد عبد الرحيم ” إيشو ” – أدهم الخواجة – يوسف إبراهيم “أوباما” -إسلام جابر – أيمن حفني – سيف جعفر

خط الهجوم: – عمر السعيد – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا السفر إلى الإسكندرية في الثالثة عصر غد الخميس للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء المصري المرتقب، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير بملعب فندق الإقامة.

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