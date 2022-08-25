واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي حتى وصل سعره في البنك المركزي المصري 19:22 جنيه، وذلك رغم أن البنك المركزي خالف كافة التوقعات وقام بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض خلال اجتماعه الذي عقد في 18 أغسطس المقبل، رغم قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة 5 مرات متتتالية.

وتوقع خبراء الاقتصاد اتجاه البنك المركزي خلال الفترة القادمة برفع سعر الفائدة بنسبة 1% ، مما سيؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعرض “الدستور” سعر الدولار اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 فى البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.21 جنيه بحسب نشرة البنك المركزي cbe.org.eg.

سجل سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، بزيادة قرش، مقابل 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع أمس.

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.14 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة: 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في في بنك قناة السويس سجل الدولار 19.10 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع..

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة: 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع في سعر الدولار، مقابل 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار في العربي الإفريقي اليوم: 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع في سعر الدولار .

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي سجل سعر صرف الدولار: 19.17 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع في سعر الدولار .