مصرع شخص فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بكفرالشيخ

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، نتج عنه مصرع رجل خمسيني كان يقود الدراجة النارية.

وتبين من الفحص وقوع اصطدام سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم "ي. ص. ج 532" بدراجة نارية، من الخلف، لينتج عن ذلك إصابة صبري عبدالمقصود محمد، 53 عامًا، بإصابات بالغة وتوفي متأثرًا بإصابته وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.