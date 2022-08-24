الأربعاء 24 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

التحفظ على الأسلحة المستخدمة فى مشاجرة الهرم

مشاجرة
مشاجرة
ads

قررت النيابة العامة التحفظ علي الأسلحة المستخدمة في المشاجرة التي وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة الهرم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين 11 شخصا بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 11 شخصا مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس واستخراج جواب الترشيح

بالدرجات.. مؤشرات تنسيق الكليات 2022 المرحلة الثانية للثانوية العامة

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس ومؤشرات كل شعبة

تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

قبل انتهاء ندب رؤساء القطاعات.. هل تُجدد وزيرة الثقافة الثقة فى نوابها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

العملية الاستخبارية الأهم فى الحرب الروسية الأوكرانية

محمد العسيري

وماله لما يتغيّر.. عن التعليم والمحليات نتحدث

ماجد حبته

حر وجفاف وخسائر مهولة

د. القس صفوت البياضى

لا قيمة لمعروف قال فاعله: أنا فعلته

عبد الرحيم طايع

السلحدار والجوهرى والمهدى المنتظر!

مدحت بشاى

لا تطفئوا الروح

جلال حمام

حتى تظل أمريكا العظمى.. واشنطن قد تحرق العالم

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

محمد و«الكتاب المقدس» يتصدران فى إسرائيل.. ما الأسماء الأكثر شيوعًا منذ 1948؟

لابيد: إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق النووى مع إيران

تهديدات "نصر الله": توقعات حول المعركة المُحتملة بين إسرائيل وحزب الله