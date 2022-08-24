التحفظ على الأسلحة المستخدمة فى مشاجرة الهرم

قررت النيابة العامة التحفظ علي الأسلحة المستخدمة في المشاجرة التي وقعت بين عدد من الأشخاص في منطقة الهرم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بين 11 شخصا بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بمنطقة الهرم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 11 شخصا مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.