الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب التحريات فى غرق فتاة داخل حمام سباحة بـ6 أكتوبر

الأمن
الأمن
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تجري النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة صرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت جهات التحقيق التحريات بشأن الواقعة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي تعمل بالفيلا، وسقطتا سويًا بحمام السباحة، وشاهدهما الخفير المسئول عن حراسة الفيلا، فأسرع لمساعدتهما، وتمكن من إنقاذ الأم، فيما تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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