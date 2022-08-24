رابط الاستعلام عن الترقيات عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022.. والأوراق المطلوبة بعد الترقية

ينتظر المعلمون، خلال هذه الأيام، نتيجة الترقيات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، حيث يهتم آلاف المعلمين، بالحصول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022، وذلك بعد انتهاء مدة التسجيل في الترقية يوم 4 أغسطس الماضي، بعدما انتهى المشاركين من المعلمين من تجهيز أوراقهم المطلوبة لتقديمها إلى مسؤول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة.

ترقيات المعلمين 2022- 2023

وعلى مدار شهر، تقدم المعلمون بطلبات ترقيات الأكاديمية المهنية للمعلمين 2022 -2023، خلال الفترة من 3 يوليو 2022 حتى 4 أغسطس 2022 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022

وانتهت المرحلة الأولى وهي مرحلة الترشيح والتسجيل من قبل مسئول الإحصاء في المدرسة، حيث يمكنك الدخول على رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2022 بكلمة السر الخاصة بالمدرسة من هنــــا.

كما يمكنك الحصول على كشف يضم جميع أسماء المستحقين للترقية وطباعته لاستكمال الإجراءات مع مسئول الإحصاء في المدرسة التابع لها.

ماذا يحدث بعد عند ظهور اسم المعلم في الترقيات؟

عليك معرفة هل الاسم الخاص بك موجود في الترقي أم لا؟، ومع التأكد من وجوده يستلزم تجهيز الأوراق التالية التي نستعرضها في النقاط التالية:

الأرواق المطلوبة من المعلم في حال إقرار الترقية 2022

صورة من آخر تقريرين من تقارير الكفاية عامي 2020 و2021، ومختوم من قسم الملفات بالإدارة التابع لها.

إقرار استيفاء المدة البينية معتمد ومختوم من الإدارة التعليمية، حيث يجب أن تكون قد أتممت الـ 5 أعوام سواء كانت متصلة أو منفصلة حتى تاريخ 31- 12- 2022.

وفي النهاية، يجب تسليم الإقرار والتقارير لمسئول الاحصاء في المدرسة لتسجيلهم علي الموقع وحفظهم.

أما عن موعد المرحلة الثانية فمن المقرر أن تبدأ بعد مرور شهر، وهي عبارة عن ملف الإنجاز الخاص بك، حيث تعلن الأكاديمية عن فتح الموقع لجميع المعلمين الذين تم ترشيحهم في المرحلة الأولى وفي ما يلي كل المعلومات عن ملف إنجاز المعلم.

ملف إنجاز المعلم 2022

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه تم تخصيص 50 نقطة على استيفاء البرنامج التدريبي، ويشترط أن يحصل على 50% كحد أدنى من عدد نقاط النهاية الكبرى التي خصصت للبرنامج، والذي يحدد استمارة ملف إنجاز المعلم 2022 وفقًا للبند رقم 3.

وتتكون الاستمارة الموجودة على رابط ملف الإنجاز 2022 من 10 بنود مهنية عامة، لكل منها 3 نقاط، وبالتالي يكون العدد الإجمال لهذه النقاط هو 30 نقطة، فيما تخصص 10 نقاط لاستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة، ومثلهم لاستمارة تقييم الأداء من جانب الموجه الفني.