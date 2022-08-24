الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 940 قرص أدوية مخدرة بحوزة مسئول سوشيال بالقاهرة

أدوية
أدوية
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تكثف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، جرائم الاستيلاء على المال العام، وضبط المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

تمكنت جهود الحملات من ضبط (940) قرص أدوية مخدرة بدون مستندات مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق، بدون تصريح أو إشراف طبي والعرض للبيع بدون ترخيص من الجهات المعنية، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى) بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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