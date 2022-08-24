بالرابط.. خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2022

يتصدر البحث عن إعلانات الإسكان الاجتماعي قائمة بحث المصريين عبر محركات البحث العالمية ومنها “جوجل” و"تويتر"، فالتسجيل وشراء الوحدات السكانية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي للشباب، قدم تسهيلات في الدفع ووحدات سكنية جاهرة للتسليم في مناطق آمنة ومؤهلة.

موقع الإسكان الاجتماعي

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع “الدستور" لقرائه على مدار الساعة، توفر وزارة الإسكان العديد من خدماتها عبر موقعها الإلكتروني.

تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2022

ومن ضمن ما يهتم به المواطنين وتزداد عمليات البحث عنه، هو كيفية التسجيل و الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2022 للاستفادة من خدماته.

خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2022

اولا- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط التالي:

ثانيا: يضغط على إنشاء حساب.

ثالثا: يطلب الموقع عدة بيانات منها: الرقم القومي ورقم المحمول وكلمة المرور والإيميل.

رابعا: يتم ملء البيانات المطلوبة وإنشاء حساب.

أرقام شكاوى صندوق التمويل العقاري 2022

يحتاج العملاء رقم للتواصل مع أصحاب المؤسسة التي يتعاملون معها من أجل الحصول على خدمة أو تقديم شكوى أو معرفة أي معلومة في حال مواجهة مشكلة أو التعثر في التسجيل.

ويقدم صندوق التنمية رقم مختصر لجميع العملاء الذين يرغبون في الاستفسار عن اي معلومة عن طريق الخط الساخن على رقم 5777 أو 1188.

ويمكن للعميل الاتصال بالخط الساخن في الفترة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثالثة والنصف من مساءً.

كما يستطيع العميل أن يتواصل مع الصندوق عن طريق رقم 090071117 وذلك من خلال الهاتف الأرضي.

ووضع صندوق التمويل خدمة الرسائل النصية أيضًا من خلال رقم 1124، وسوف يتم الرد على العميل من خلال رسالة.

أرقام شكاوى صندوق التمويل العقارى 2022

ويتيح الصندوق العديد من الأرقام من أجل التواصل مع العملاء.

يمكن للعميل التواصل مع الصندوق عن طريق الخط الساخن 5777 أو 1188، كما يمكن إرسال الشكاوى عن طريق الرسائل النصية من خلال رقم 1124.

في حال أراد المستخدم التواصل مع الصندوق عن طريق الهاتف الأرضي يجب عليه الاتصال برقم 090071117.