الرئيس السيسى يوجه بتطوير بحيرتى «المنزلة» و«ناصر» وتعظيم إمكانات الصيد بهما

قال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصة بحيرتي المنزلة وناصر.

وأضاف «راضي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي وجه باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة من خلال استراتيجية متكاملة الأبعاد، تضيف على ما تم تحقيقه وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية المتوازنة للبحيرة.

كما وجه الرئيس بتطوير قدرات وآليات الصيد بالبحيرة لإنشاء منظومة تعزز من فرص العمل ولمساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك منها، حسب البيان.

كما أمر الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لتطوير بحيرة ناصر، لتستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة وتعظيم إمكانات الصيد بها.