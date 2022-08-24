الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

لابيد: إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق النووى مع إيران

يائير لابيد
يائير لابيد
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تحدث يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مجددًا، خلال مؤتمر صحفي للمراسلين الأجانب، عن رفض تل أبيب الشديد للاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده قريبًا بين طهران والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال لابيد: "أوروبا قدمت إلى إيران المقترح الأخير حول العودة للاتفاق النووي، خلال الأسبوع الماضي، والذي شمل عدة مطالب وتعديلات على الاتفاق".

وأشار إلى أن المفاوضين الأوروبيين مستعدون لتقدم المزيد من التنازلات أمام المطالب الإيرانية، مشددًا على أن الاتفاق الذي يجرى الاتفاق عليه حاليًا سيئ للغاية.

إسرائيل تجدد رفضها للاتفاق النووي الإيراني

وتابع لابيد: "وفق الاتفاق الذي يجرى الاتفاق عليه، فإن إيران ستحصل على 100 مليار دولار سنويًا، وبالطبع سيتم صرفها على استهداف أمن الشرق الأوسط وزعزعة الاستقرار فيه، وليس على بناء المدارس والمستشفيات".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية حول كل النقاط المختلف عليها في ذلك الاتفاق، قائلًا: "تحدثت أيضًا مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، بجانب وجود مباحثات مع بريطانيا بشكل شبه يومي، وأكدت أنه يجب التوقف عن المفاوضات مع إيران".

وشدد على أن إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق يتم التوقيع عليه مع إيران، وستواصل تحركاتها لمنع الأخيرة من أن تصبح دولة نووية".

في السياق ذاته، يجري بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، غدًا الخميس، زيارة أمنية وسياسية إلى الولايات المتحدة، لعقد مباحثات حول رفض تل أبيب للاتفاق النووي مع إيران.

ومن المقرر أن يلتقي جانتس، خلال زيارته إلى واشنطن، عددًا من المسئولين رفيعي المستوى في واشنطن.

إسرائيل رئيس الوزراء الاسرائيلي إيران بريطانيا الادارة الامريكية الاتفاق النووى

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وائل لطفي

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