تنسيق كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022.. والاختبارات اللازمة

يكثف البحث عن كليات التمريض خلال المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة أقبل عدد كبير من طلاب الشعبة العلمية على التقدم لاختيار التمريض 2022 كتخصص سواء الكليات أو المعاهد حيث يسعى عدد كبير من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، للالتحاق بكليات التمريض لما لها من مميزات ونسبة كبيرة في الحصول على الوظائف سواء في القطاع الخاص أو الحكومي .

كليات التمريض في مصر 2022

الجدير بالذكر أن في مصر أكثر من 20 جامعة حكومية، تضم كليات للتمريض، من بينها القاهرة وعين شمس، وحلون، وطنطا، ودمنهور، والمنوفية، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، والزقازيق، والإسكندرية، وبني سويف، وبورسعيد، وأسوان، وسوهاج، والفيوم، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وأسيوط.

مؤشرات تنسيق كليات التمريض 2022

وتقترب مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022 مع درجات العام الماضي 2021، وبلغ الحد الأدنى لها 62.4% والتحق بها كثير من طلاب الثانوية العامة خلال العام الماضي.

مجموع كليات التمريض 2021 في الجامعات المختلفة

تمريض جامعة القاهرة، كان المجموع 284 بنسبة 69.26%

تمريض جامعة عين شمس، كان المجموع 268 بنسبة 65.36%

تمريض جامعة حلوان، كان المجموع 256 بنسبة 62.43%

تمريض جامعة الإسكندرية، كان المجموع 272 بنسبة 66.34%

تمريض جامعة المنصورة، كان المجموع 339 بنسبة 82.68%

تمريض جامعة طنطا، كان المجموع 338 بنسبة 82.43%

تمريض بورسعيد، كان المجموع 336 بنسبة 81.95%

تمريض جامعة دمياط، كان المجموع 330 بنسبة 80.48%

تمريض جامعة الزقازيق، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%

تمريض دمنهور، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%

تمريض المنوفية بشبين الكوم، كان المجموع 323 بنسبة 78.78%.

اختبارات كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض 2022

اختبار اللغة الإنجليزية:

وتقيس القدرة على تطبيق واستخدام قواعد اللغة الإنجليزية، وتتنوع الأسئلة في موضوعات مختلفة، ومنها الأمور الحياتية العادية، ويكون الاختبار بنتيجة 25 درجة إجمالية.

اختبار التفكير النقدي:

الأسئلة في ذلك الاختبار باللغة العربية، وتقيس قدرة الطالب الفكرية، وما يجب أن يكون عليه طالب التمريض، ودرجات ذلك الاختبار الإجمالية 25 درجة أيضا.

اختبار السمات:

وتكون أسئلة ذلك الاختبار باللغة العربية، وهي أسئلة تقيم الحالة النفسية التي تبحث في قدرة الطالب حال تخرجه على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية المختلفة في كثير من الظروف المتعددة، ودرجات ذلك الاختيار 25 درجة إجمالية.

المقابلة الشخصية:

وفي هذه المقابلة يتم النظر إلى عدة أمور لتقييم الشخص، ومنها مظهره العام والمهارات الذهنية ومهارات التواصل والسمات الشخصية.

وتشمل أسئلة الاختبارات 75 سؤالا معرفيا، ما بين الاختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ، بإجمالي 75 درجة، بواقع درجة لكل سؤال.

وهناك عدة شروط للنجاح في اختبارات كلية التمريض، وهي حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي درجات الاختبارات والمقابلات الشخصية كشرط لنجاحه وحصوله على لائق.

وعلى الطالب الاطلاع على بعض المجالات قبل الاختبار، منها اللغة الإنجليزية، وأخلاقيات المهنة، والثقافة العامة، والسمات الشخصية، ومهارات التواصل، والتعرف على تفاصيل العلوم والأحياء.

ويكون التسجيل لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، من خلال موقع التنسيق، ومن يحصل على تقدير لائق يمكنه الالتحاق بالكلية أو المعهد.

كيفية التسجيل في تنسيق كلية التمريض 2022

يتم التسجيل لكل من كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض من خلال موقع التنسيق، ويعتبر تسجيل واحد فقط وبمقابل مادي يتم دفعه مرة واحدة فقط، ومن يحصل على تقدير لائق يمكنه وفق مجموع الثانوية العامة وقواعد التنسيق الالتحاق بكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

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