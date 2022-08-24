بسبب فتاة.. حبس 3 متهمين بطعن شاب فى المعادى

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس 3 أشخاص، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بمحاولة خطف فتاة داخل "توك توك"، وإصابة شاب بطعنة نافذة فى الصدر.

وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغًا من فتاة يفيد محاولة خطفها على يد 4 شباب يستقلون مركبة "توك توك"، بمنطقة حدائق المعادي، وعندما تدخل شاب لإنقاذها تلقى طعنة فى الصدر.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 3 متهمين منهم، وجارٍ البحث عن المتهم الرابع، وحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 4508 لسنة 2022، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.