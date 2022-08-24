مصرع طفل غرقًا في ترعة بقنا

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع طفل غرقًا في ترعة بقرية الشيخ علي.

تبين أن المتوفى طفل يدعى معتز فهمي، 7 سنوات، سقط في الترعة ليلقى مصرعه في الحال، وتمكن الأهالى من انتشال الجثة.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.