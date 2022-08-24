الأربعاء 24 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع طفل غرقًا في ترعة بقنا

غرق طفل
غرق طفل
ads

لقي طفل مصرعه غرقًا في ترعة بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع طفل غرقًا في ترعة بقرية الشيخ علي.

تبين أن المتوفى طفل يدعى معتز فهمي، 7 سنوات، سقط في الترعة ليلقى مصرعه في الحال، وتمكن الأهالى من انتشال الجثة.

دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غرق ركز نجع حمادى مدير أمن قنا مصرع طفل غرق ترعة بقرية الشيخ على

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

اتجاه داخل «التعليم» لعودة الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية العامة

النيابة تستدعى صاحب مخزن خردة فى مصر القديمة

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

حبس 8 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

إحالة 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواقع الإنشائية للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

تهديدات "نصر الله": توقعات حول المعركة المُحتملة بين إسرائيل وحزب الله

سفير إسرئيل لدى ألمانيا: «شولتس» لا يحتاج إثبات دعمه لتل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين.. غدًا