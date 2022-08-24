موعد تنسيق المرحلة الثالثة في الثانوية العامة 2022.. ومؤشرات الكلية المتبقية لأدبي

بدأ البحث عن تنسيق المرحلة الثالثة بعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 الإثنين الماضي 22 أغسطس بدأ الطلاب الغير موفقين باللحاق بالمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 البحث عن تنسيق المرحلة الثالثة والالتحاق بأحد الكليات المتبقية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة في الثانوية العامة 2022

من هنا يتصدر البحث عن تنسيق الثانوية العامة محركات البحث العالمية جوجل وتويتر ويتساءل عدد من الطلاب الحاصلين على مجموع 50% بالشعبة الأدبية، عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة والكليات المتاحة التى تقبل من 50%، والتى من المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة لـ تنسيق الكليات 2022 عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية خلال الـ 48 ساعة المقبلة .

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

ويبحث الطلاب عن رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة في الثانوية العامة ويمكن دخوله عبر هذا الرابط.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2022

وظل الخدمات اليومية في سطور يستعرض «الدستور » مؤشرات الكليات التي تقبل من 50%، وفقا لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2020-2021، حيث يمكن للحاصلين من الشعبة الأدبية على مجموع بين 50 و 51% من الالتحاق بعدد من الجامعات والمعاهد العليا.

تنسيق الجامعات 2022

الكليات التي تقبل من 50% أدبي:

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية «تعليم ابتدائي» الوادي الجديد.

كلية تربية «تعليم ابتدائي» أسوان.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية «تعليم ابتدائي» مطروح.

كلية تربية «طفولة» العريش.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات بني سويف.

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات طنطا.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تنسيق المرحلة الثالثة .. كلية تربية رياضية بنات مدينة السادات.