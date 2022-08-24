عوادم سيارة تتسبب فى إصابة شخص فى القليوبية

تسببت مشادة كلامية بسبب عوادم ودخان سيارة في مشاجرة عنيفة بين شخصين نتج عنها إصابة أحدهما في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة القلج.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة ومصاب بمنطقة القلج دائرة المركز، بين "ح ا م"، 52 سنة، صاحب شركة مقاولات، مصاب بكدمات بالوجه، وطرف ثان "م ن ع"، 21 سنة، فران، و"م ن ع"، 26 سنة، محاسب، و"ط ع ع"، 42 سنة، نجار، و"ر م م"، 39 سنة، سائق.

وذلك بسبب خروج دخان كثيف من عادم سيارة الأول على الثاني فحدث بينهما مشادة كلامية تدخل على إثرها باقي الأشخاص لمناصرة الطرف الثاني والتعدي على الأول بالضرب وإحداث إصابته وتلفيات بالسيارة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.