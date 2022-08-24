الأربعاء 24 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

الشباب والرياضة تُعلن شعار ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة

شعار ملتقي شباب العاصمة
شعار ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة
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أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، شعار ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفىي مدبولي، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك 29 أغسطس الجاري.
 

 ويشارك بالملتقى 1500 من شباب الوزارات، والإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة، والمؤسسات المحلية شركاء العمل مع وزارة الشباب والرياضة.


تأتي أهمية تنفيذ الملتقي في إهتمام وزارة الشباب والرياضة بمواكبة المتغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر علي التغير لرفعة وريادة الوطن، بالإضافة إلى التشبيك بين شباب الوزارة ومختلف شباب الوزارات المصرية والعمل على أن تكون وزارة الشباب والرياضة بيت شباب مصر، وإلقاء الضوء على البرامج والمشروعات والأنشطة التي تقدمها الوزارات، ورسالة مفادها أن يكون الجهاز الإداري واحد.

شعار ملتقي شباب العاصمة الإدارية الجديدة


وتتضمن فعاليات ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة مجموعة من الأنشطة والبرامج منها، زيارة الحي الحكومي ومسجد الفتاح العليم كاتدرائية ميلاد السيد المسيح، معرض المنتجات الوزارية لعرض برامج وأنشطة وخدمات كل وزارة، لقاء مجمع بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحي لكل وزارة وتعارف شخصي ومشاركات عمل وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء وكوكبة من الإعلاميين ونجوم الفن والمجتمع.

ويُعد الملتقى أول تجمع حكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، بالإضافة لعرض أهم أهداف الملتقى وهو التواصل الدائم والفعال لتنفيذ المشروعات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والوزارات المختلفة لخدمة شباب مصر، وبتنظيم من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وفكرة الدكتور أحمد نظمي مؤسس الملتقي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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