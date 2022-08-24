الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رفعاً للوعى البيئى للشباب ومساهمةً فى دعم السياحة البيئية..

البيئة تشارك بجناح خاص في معرض «لوجوس الثالث للشباب 2022 » بوادي النطرون تستعرض خلاله مبادرة "إيكو إيجيبت" للسياحة البيئية

معرض لوجوس الثالث
معرض لوجوس الثالث للشباب 2022
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شاركت وزارة البيئة فى معرض  «لوجوس الثالث للشباب 2022 » الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوادي النطرون تحت شعار العودة للجذور ، وقد قام بإفتتاحه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمشاركة  نحو  200 شاب من كافة أنحاء العالم.

معرض لوجوس الثالث للشباب 2022 

وقد قامت وزارة البيئة بعرض ماتقوم به على أرض الواقع لخدمة البيئة المصرية والحفاظ عليها ، حيث تم عرض مبادرة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) فى الجناح الخاص بوزارة البيئة بالمعرض ،والتى تعتبر  أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف بالمحميات الطبيعية، وذلك  بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية،بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية.

معرض لوجوس الثالث للشباب 2022 

ويهدف المعرض إلى تنمية روح الانتماء لدى الشباب وتعريفهم بما يتم من مجهودات علي أرض الوطن لبناء الجمهورية الجديدة ، بالإضافة إلى إحداث ترابط بين الشباب القبطى الأرثوذكسي من كل أنحاء العالم، وتمكينهم من تبادل خبراتهم، ومعرفة جذورهم المصرية القبطية، وأخذ خبرة لكنائسهم، كما يعد المعرض فرصة هامة لهم لمقابلة شخصيات هامة وعامة وكنسية مختلفة.

معرض لوجوس الثالث للشباب 2022 

جديراً بالذكر أن ملتقي لوجوس بدأ لأول مرة عام ٢٠١٨ حيث ضم ملتقى لوجوس الأول ٢٠٠ شاب وشابة من كافة الإيبارشيات من كل أنحاء العالم ، ثم ملتقى لوجوس الثاني عام ٢٠٢١ وخُصِص للشباب من كافة الإيبارشيات داخل مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

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